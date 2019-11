John Mann du groupe Spirit of the West en avril 2016.

Décès de John Mann, chanteur de Spirit of West

(Vancouver) John Mann, le chanteur et compositeur du groupe de rock d’influence celtique, Spirit of West, est décédé. Le chanteur de Vancouver avait 57 ans.

La Presse canadienne

La chanson Home for a Rest, le plus grand succès du groupe, aura fait danser une génération de Canadiens.

Eric Alper, qui s’occupe de la publicité du groupe, a déclaré que John Mann est mort paisiblement à Vancouver mercredi, à cause de la maladie d’Alzheimer.

Il avait été diagnostiqué Alzheimer il y a plusieurs années.

John Mann et son groupe ont reçu quatre nominations pour des prix Juno.

Spirit of the West, John Mann est un groupe politiquement engagé qui fusionne des styles musicaux traditionnels de folk, de celtique et de rock alternatif des années 1990.

Au cours des dernières années, John Mann a survécu au cancer — et a écrit à ce sujet — et il a ensuite souffert de la maladie d’Alzheimer.

Il avait choisi de continuer à jouer tout en luttant contre la maladie.

John Mann avait deux enfants, son fils Harlan et sa fille Hattie. Il laisse aussi dans le deuil son épouse, la dramaturge Jill Daum.