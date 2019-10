(Belgrade, Skopje et Sarajevo) Des concerts acoustiques en petits comités, du militantisme citoyen, un morceau avec un groupe local déjanté, mais ni entrevue ni promotion : Manu Chao a effectué une discrète tournée dans les Balkans, où sa popularité est intacte.

Nicolas GAUDICHET, Saska CVETKOVSKA et Rusmir SMAJILHODZIC

Agence France-Presse

Le musicien français, qui vient de rééditer son album culte Clandestino enrichi de trois inédits, s’est produit durant près de trois heures dans une salle étudiante à Banja Luka dans le nord de la Bosnie le 17 octobre, puis à Nis en Serbie le 19, avant de prendre la route de Sofia le 22 et de jouer à Skopje en Macédoine du Nord jeudi soir.

Selon la maison de disques balkanique Menart, il doit aussi sortir le 5 novembre un single en collaboration avec le groupe bosnien Dubioza Kolektiv, avec lequel il partage militantisme altermondialiste et anticapitaliste et dont l’énergie explosive et l’incandescence sur scène rappellent ses concerts.

Manu Chao avait déjà été invité par les Bosniens sur leur morceau Red Carpet en 2016, où ils chantaient au son des cuivres et au rythme de guitares et percussions emballées « This is not a free world, just a free market » (« Ce n’est pas un monde libre, juste un marché libre »).

Nul besoin de promotion pour remplir les salles, juste le bouche-à-oreille et les réseaux sociaux. À Nis, les organisateurs avaient prévu d’imprimer des affiches. Mais ils n’ont pas eu le temps de les coller en ville que les billets étaient vendus, en deux heures à peine, selon les organisateurs.

Intimité

« Son souhait était qu’il y ait le moins de public possible pour que l’atmosphère soit intime », a déclaré Sonja Urosevic, organisatrice de ce concert où se sont pressées 1200 personnes. « Il semble que le mec voulait un peu d’intimité pour jouer, et c’est ce que je veux aussi », renchérit Nikola Mladenovski, un avocat macédonien de 36 ans, venu au concert de Skopje.

Manu Chao a fait une halte dans la région de Stara Planina en Serbie, où militants et habitants sont en lutte depuis des mois contre la construction de minicentrales hydroélectriques qui détruisent leur environnement quotidien, ont rapporté les médias locaux.

Il s’est volontiers mêlé à son public après les concerts, mais a évité l’attention médiatique. Un choix en cohérence avec sa discrétion depuis plusieurs années, y compris à l’occasion de la sortie de la réédition de Clandestino.

« Bloody bloody border »

Mais dans les Balkans, Manu Chao est une vedette. Ses concerts en 2008 et 2015 au festival Exit de Novi Sad, comme celui au Tasmajdan à Belgrade en 2002, y restent dans les mémoires. L’homme y a montré qu’il était possible de lancer une soirée en faisant crier à des Serbes « C’est la panik, panik, panik sur le périphérique, trop de trafic ! »

Le réalisateur serbe Emir Kusturica a mis en scène son clip vidéo pour la chanson Rainin’in paradize (2007). Manu Chao a de son côté composé une chanson de la bande originale du film de Kusturica consacré à Diego Maradona, La Vida Tombola (2007).

Lieu de passage de centaines de milliers de migrants depuis 2015, les Balkans entrent en résonance avec l’engagement de Manu Chao en faveur des réfugiés et contre les frontières. Beaucoup y sont aujourd’hui bloqués, piégés par la fermeture de ses portes par l’Union européenne.

Le morceau avec Dubioza Kolektiv, Cross The Line, leur est consacré. C’est « une ode à la détermination, à l’audace et à la force nécessaires pour quitter sa patrie et affronter un avenir incertain », selon Menart qui précise que Manu Chao y lance son Bloody bloody border, répétition du titre d’un morceau de 1998. « Ce mouvement continu des gens que ne peuvent arrêter ni la violence, ni les barbelés, ni les murs, a inspiré cette chanson », explique Menart.