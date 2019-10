Une nouvelle chanson a été dévoilée pour l’album posthume de Leonard Cohen. La chanson Happens to the Heart est le deuxième titre révélé de Thanks for the Dance, dernière œuvre originale et inédite de la légende montréalaise.

La Presse

Happens to the Heart est accompagnée d’un vidéoclip réalisé par Daniel Askill, le deuxième d’une série de vidéos intitulée Nowness, un partenariat entre Sony Music Canada et l’entourage de Cohen.

> Voyez le vidéoclip intégral de Happens to the Heart

Rodrigo Amarante avait produit la vidéo pour The Goal, chanson parlée inspirée d’un poème du même nom écrit en 1998 et dévoilée la semaine dernière.

Des créateurs internationaux se succéderont pour mettre en images les chansons de l’album.

Pour Happens to the Heart, le réalisateur Daniel Askill s’est inspiré des années où Leonard Cohen a vécu en tant que moine bouddhiste, en Californie.

Beck, Damien Rice, Feist, Bryce Dessner de The National, Richard Reed Parry d’Arcade Fire et Daniel Lanois, entre autres, figureront sur le dernier opus de Leonard Cohen.

L’album paraîtra le 22 novembre prochain.