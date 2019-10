Animé par MC Gilles, le septième Gala country s’est déroulé hier devant public à la salle André-Mathieu de Laval.

Josée Lapointe

La Presse

Avec une récolte de 4 Willie, Karo Laurendeau a été la reine de la soirée. Celle qui anime Aller-retour country sur MaTV a été récompensée pour l’album de chansons originales et la chanson de l’année (La fureur de vivre), l’émission de radio (Destination new country), et sacrée interprète féminine de l’année. Matt Lang a été nommé interprète masculin, le jeune chanteur raflant aussi les prix de l’album anglophone et de la découverte de l’année.

Parmi les autres gagnants : Annie Blanchard pour Welcome soleil (album de reprises), Laurie Leblanc (auteur-compositeur), Mack et Ro (groupe de l’année), Paul Daraîche pour son spectacle Ma maison favorite, alors que Yoan a remporté le Prix du public.