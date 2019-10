Une veste et une guitare de Kurt Cobain aux enchères

(Montréal) Une veste vert olive portée par Kurt Cobain lors du spectacle Unplugged de Nirvana présenté par MTV sera vendue aux enchères.

La Presse Canadienne

Julien’s Auctions a annoncé aujourd’hui que le vêtement, de même qu’une guitare Fender fabriquée spécifiquement pour Kurt Cobain et utilisée pendant la tournée In Utero, seront inclus dans la vente qui aura lieu les 25 et 26 octobre.

PHOTO FOURNIE PAR JULIEN’S AUCTIONS La guitare Fender fabriquée spécifiquement pour Kurt Cobain

La vente inclura également des paroles manuscrites de Bob Dylan, Eric Clapton et Bruce Springsteen.