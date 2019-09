Cœur de pirate a annoncé hier une tournée acoustique qui débutera en mars 2020.

Josée Lapointe

La Presse

L’auteure-compositrice-interprète sera au piano, accompagnée seulement d’instruments à cordes, dans des arrangements qui permettront de redécouvrir l’ensemble de son répertoire, qui commence à être volumineux depuis la sortie de son premier album, il y a 10 ans.

La tournée la mènera pour l’instant dans une dizaine de salles du Québec, dont l’église Saint-Jean-Baptiste à Montréal, mais aussi aux États-Unis, à New York et à Boston, avant de s’envoler pour le Canada et l’Europe.

Consultez le site de Coeur de pirate pour plus de détails : http://www.coeurdepirate.com/