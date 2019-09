On le connaît en tant que membre des collectifs Valaire et Qualité Motel, où il œuvre comme auteur, compositeur, interprète, percussionniste et réalisateur, mais voilà que Luis Clavis a annoncé hier qu’il allait sortir un premier album solo le printemps prochain.

La Presse

Pour donner un aperçu de ses (très vives) couleurs, il a lancé Bulles de nuit, pièce électro-pop au groove irrésistible assortie d’un clip tout aussi détendu.

L’idée de faire un album solo lui est venue alors que ses compères de Valaire travaillaient sur le nouvel album de Fanny Bloom, raconte Luis Clavis dans un communiqué.

« Je me suis demandé ce qu’un homme blanc, québécois, privilégié et ayant eu une enfance équilibrée pouvait bien avoir à dire. »

Il assure par ailleurs que cette incartade ne signifie pas la fin de ses deux formations fétiches. — Josée Lapointe