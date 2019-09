Le cap de la soixantaine récemment franchi, Laurence Jalbert demeure plus fidèle que jamais à sa quête d’authenticité. Si elle prend toujours autant de plaisir à exercer son métier, c’est d’abord et avant tout pour apporter du bonheur à ses fans aux quatre coins du Québec.

Aller à la rencontre du monde, c’est ce qui la fait vibrer. « Ça fait 45 ans que je chante et je sais pour qui et pourquoi je le fais : pour donner, pour voir les sourires et les yeux pétiller, pour sentir que je sers à quelque chose. »

IMAGE FOURNIE PAR MP3 DISQUES Au pays de Nana Mouskouri, de Laurence Jalbert

Country. Au pays de Nana Mouskouri. Laurence Jalbert. MP3 Disques.