Une relationniste d’Eddie Money a affirmé que le chanteur rock est mort après avoir récemment annoncé qu’il était atteint d’un cancer de l’oesophage de stade 4. Il avait 70 ans.

Kristin M. Hall

Associated Press

Cindy Ronzoni a transmis une déclaration de la famille indiquant qu’il est décédé paisiblement vendredi matin à Los Angeles.

Le rockeur était connu pour des succès tels que Two Tickets to Paradise et Take Me Home Tonight. En 1987, il a été finaliste aux Grammy dans la catégorie de la meilleure chanson rock pour Take Me Home Tonight, dans laquelle figurait un camée de Ronnie Spector.

« C’est avec le cœur lourd que nous disons au revoir à notre père et à notre mari aimant, est-il écrit dans le communiqué. C’est tellement difficile d’imaginer notre monde sans lui, mais il vivra éternellement grâce à sa musique. »

Le mois dernier, il a annoncé son diagnostic de cancer dans une vidéo de sa série Real Money diffusée sur AXS TV. Dans la vidéo, Eddie Money dit qu’il a découvert qu’il avait un cancer après ce qu’il pensait être un examen de routine. Il a précisé que la maladie s’était propagée à son foie et à ses ganglions lymphatiques.

Eddie Money a déclaré que ça le frappait « vraiment, vraiment fort ».

Récemment, il a subi de nombreux problèmes de santé, notamment une opération à une valve cardiaque au début de l’année et une pneumonie par la suite, ce qui a entraîné l’annulation de sa tournée estivale.

Parmi ses autres succès figurent Maybe I’m a Fool, Walk on Water et Think I’m in Love. Sa carrière a décliné au cours des années 1980, même s’il a continué à enregistrer des disques et se produire en tournée. Pendant de nombreuses années, il présentait le concert d’ouverture de la saison estivale au DTE Energy Music Theatre in Clarkston, au Michigan.

Two Ticket to Paradise est devenu une des chansons les plus jouées à la radio. On a aussi pu l’entendre dans de nombreuses séries, de The Simpsons à The Office.

La maison de disques Columbia l’avait engagé au milieu des années 1970. À la fin de cette décennie, il était devenu assez populaire pour participer à une tournée des Rolling Stones, mais si cet engagement n’a pas été assez long que prévu.

« J’avais un succès Two Tickets et tout le monde m’aimait. On me réclamait de nombreux rappels, a déjà raconté le chanteur au site hippopress.com. Je devais présenter six concerts, mais on a arrêté à quatre. Finalement, si on doit être remercié d’une tournée des Rolling Stones, aussi bien de l’être pour avoir été trop bon. »