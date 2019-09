Jennifer Lopez fera-t-elle monter la température au Hard Rock Stadium de Miami lors du Super Bowl LIV ? Selon de nombreuses sources sondées par Us Weekly, l’interprète de Let’s Get Loud serait en pourparlers pour assurer le spectacle de la mi-temps de l’évènement sportif, regardé bon an, mal an par plus de 100 millions de téléspectateurs américains.

Frédéric Murphy

La Presse

Invitée hier par l’animateur Ryan Seacrest à commenter les rumeurs à ce sujet, J-Lo n’a pas nié que ce serait « chouette » d’être la tête d’affiche de ce spectacle.

La vedette du film Hustlers a un lien fort avec Miami, ville où elle a célébré son 50e anniversaire et où elle passe régulièrement ses vacances avec son fiancé, le joueur de baseball Alex Rodriguez. Elle pourrait consolider ces liens si elle signait un contrat avec la Ligue nationale de football.