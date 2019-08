(Montréal) La dernière vidéo de Safia Nolin, Lesbian Break-up Song, tirée de l’album Dans le noir, montre des corps nus de femmes, du début à la fin, dont celui de la chanteuse québécoise.

La Presse canadienne

Sur les réseaux sociaux, Safia Nolin s’est exprimée à propos de cette démarche artistique audacieuse.

« Eh oui, je suis toute nue dans mon clip. On voit mes seins, mes fesses, mon pubis, mon poil. On voit les seins, les fesses, le pubis et le poil d’autres femmes. On voit des corps humains. Ce ne sont pas des corps qui sont là pour être jugés, ou pour être désirables. Ce sont des corps qui sont là pour exister, c’est tout », a-t-elle écrit.

L’artiste, qui sera en spectacle ce mercredi dans le cadre du festival Fierté Montréal, a également affirmé qu’elle n’aimait pas vraiment son corps, même si elle était à l’aise avec son image, mais que ce tournage avait été une bénédiction : « pour mon cheminement, mon estime et mon futur », a-t-elle écrit.

Elle a également expliqué que lorsque les journées de tournage de ce clip sont arrivées, elle a été confrontée à son désir de « vouloir gratter » où elle a peur, d’aller vers ce qu’elle fuit et « d’y plonger tête première » et qu’à la deuxième journée de tournage, elle a « senti que quelque chose avait changé » en elle.

Selon Safia Nolin, cette vidéo représente ce qu’est la solidarité entre femmes.

« Je voudrais que vous le regardiez en portant un œil humain et non critique. Ne laissez pas vos mécanismes gagner, regardez mon/nos corps et essayez de les imaginer d’une façon neutre, avec comme fonction d’exister. Respirer, manger, pleurer, pisser, mettre au monde (OU PAS), allaiter (OU PAS), sourire, rire, aimer. Trouvez la beauté là-dedans parce qu’il y en a une chiée, je vous le jure », a-t-elle écrit.

La vidéo a été réalisée par le studio Bien à vous et l’équipe de The Womanhood Project.