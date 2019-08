Un miracle nommé Woodstock

En quoi le festival de Woodstock doit-il être considéré comme un événement historique ?

Parce que ça a créé tout de suite sa propre légende et que rien de comparable ne s'est produit depuis dans ce genre de rassemblement. Historique parce qu'il n'y avait jamais eu de concert en pleine nature auparavant. Woodstock fut comme un immense rave party qui aurait été en plus un événement social et politique, avec le côté transgressif, limite illégal. Et parce qu'un demi-million de gens se sont déplacés pour y participer...

Ce ne fut donc pas qu'un événement musical ?

Non. Il y avait tout un faisceau de raisons qui ont poussé ces jeunes à faire le pèlerinage. Certains y sont allés pour la musique, d'autres pour les drogues. Mais ça se passait dans un contexte d'opposition politique. D'un point de vue moral et spirituel, ça a énormément contribué à l'émergence de mouvements nouveaux, par exemple écologistes. Le fait que Woodstock se soit tenu en pleine nature, c'était un peu dans cet esprit-là. Ça a contribué à la réalisation qu'il existait une force de jeunes opposés à un mode de vie relié à la consommation, à l'industrie, à l'aliénation. On était dans un état d'esprit utopiste, libertarien, égalitaire. La musique transmettait une sorte d'aspiration spirituelle à autre chose.

Dans votre livre, vous parlez souvent de « petit miracle ». Pourquoi ?

Parce que ç'a été un rassemblement sans violence, sans tension, sans agressivité, alors qu'il y aurait eu beaucoup de raisons pour que ça tourne mal. Il n'y avait rien à manger, il y avait la queue pendant deux heures pour les toilettes, les gens étaient trempés à cause de la pluie et de la boue, ils essayaient de dormir, ils se faisaient piétiner, ç'a été un chaos pas possible. On peut imaginer que dans une situation pareille, les humains étant ce qu'ils sont, ces gens auraient pu s'entretuer. Mais non.