Khalid, plein d'amour

Depuis, ce même Kendrick a invité Khalid à participer à la compilation du film Black Panther, sur laquelle il a chanté The Ways, en compagnie du rappeur Swae Lee. Il a également fait paraître son deuxième disque, Free Spirit, en avril. Plus posé, plus sophistiqué, cet « esprit libre » a été reçu plus tièdement par la critique. Mais pas par ses fans, qui en ont religieusement appris les paroles (nous en avons eu la démonstration hier, notamment pendant la pièce Better et, encore mieux, au rappel, avec Saturday Nights). Enfin, pour finir cette liste de réussites, soulignons qu'en juin, l'omniprésent Ed Sheeran s'est allié à lui le temps du duo Beautiful People.

Il y a deux ans jour pour jour (plus un), soit le 8 août 2017, Khalid débarquait au Métropolis. Il semblait timide, réservé, et encore peu conscient de son succès. La salle était pourtant pleine à craquer, et la majorité des spectateurs connaissaient les paroles de toutes ses chansons par coeur. Il n'avait alors qu'un album à son actif, American Teen. Une petite pépite R&B regorgeant de perles comme Young Dumb & Broke. Un hymne à la jeunesse, à ses amitiés. Et un message aux adultes trop prompts à porter un jugement. Nous sommes jeunes, cons et fauchés, d'accord. Mais nous ne sommes pas que cela.

Beaucoup de belles gens étaient d'ailleurs présents hier - 13 692, plus précisément. Et principalement des jeunes, qui se reconnaissent dans les textes de Khalid. Des textes conçus comme des polaroïds de sa vie, de la vie de ses copains. Par exemple, 8Teen, sur laquelle il propose : « Let's do all the stupid shit that young kids do. » (Ses conneries ne semblent pas trop méchantes ou répréhensibles, on s'entend). Suite logique à cette pièce sur la majorité, il a plus tard entamé Twenty One. Comme son âge. Puis un morceau spécial qu'il « n'avait pas chanté depuis longtemps », mais qu'il a interprété « juste pour vous ». Et il a nommé Shot Down.

Un peu à l'image du Ed mentionné ci-haut, Khalid est une star qui n'en porte pas les apparats, et qui n'agit pas comme tel. Rafraîchissant de voir que le succès ne ruine pas tout.

En jeans, en t-shirt et en chaussures sport blanches, il semble être resté, malgré les amphithéâtres et la reconnaissance, le gars sympa qui nous parlait il n'y a pas si longtemps de son amour pour sa maman militaire, qui faisait partie du choeur de l'armée, et de son désir de vivre un jour dans une jolie maison, où il pourrait prendre soin de ses chiens.

Certes, ce n'était pas l'un de ces concerts auxquels beaucoup de vedettes de calibre olympique nous ont habitués (et viens que je te chante l'intégrale de mes succès la tête à l'envers entortillé dans un cerceau), mais il y avait là quelque chose de beau. Armé de son seul micro, Khalid sautillait, entouré de ses musiciens solides (salutations au super batteur Clemons Poindexter) et de ses danseurs énergiques, éclairé par un jeu de lumières élaboré sans être explosif, aux couleurs passant du chaud au froid. Se retrouvant parfois seul sur l'immense scène, qu'il habitait uniquement de ses mots et de son sourire éclatant.