 A$AP Rocky remis en liberté en attendant son jugement mi-août 

A$AP Rocky et ses co-prévenus «ne seront plus placés en détention provisoire», a déclaré le juge Per Lennerbrant vendredi à l'issue de la troisième et dernière journée d'audience.

Plus tôt dans la journée, la défense a réclamé l'acquittement d'A$AP Rocky au tribunal de Stockholm, tandis que le parquet a requis une peine de six mois de prison ferme contre l'artiste, de son vrai nom Rakim Mayers, arrêté il y a un mois et placé en détention après une rixe le 30 juin dans les rues de la capitale suédoise.