Elliott Landy : témoin de Woodstock

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais ses photos, elles, sont connues de toute la planète rock. Auteur de pochettes de disques célèbres (Nashville Skyline de Bob Dylan, Music from Big Pink de The Band, Moondance de Van Morrison), Elliott Landy est aussi entré dans la légende grâce à ses clichés du festival de Woodstock, dont il était le photographe officiel. À deux semaines du 50 e anniversaire de cet événement historique, l'artiste américain est venu présenter ses portraits de musiciens au Québec, dans le cadre d'un spectacle hommage à Woodstock. Rencontre.

Comment êtes-vous devenu le photographe officiel du festival de Woodstock ?

On est venu me chercher. J'avais déjà photographié The Band et Bob Dylan. Mes photos étaient déjà assez connues chez les amateurs de musique. Je vivais à Woodstock. Michael Lang [organisateur du festival] aussi. Un jour, il a débarqué chez moi à moto et m'a demandé si je voulais photographier les artistes dans ce festival qu'il voulait produire. J'ai dit : « OK, je vais le faire. » Il est reparti sans qu'on ait même parlé de cachet, de droits, d'argent. Rien. Juste une poignée de main. C'était cool. C'était groovy.

Beaucoup disent que ce festival a changé leur vie. C'est votre cas ?

Non, parce que je travaillais. Être à Woodstock signifiait qu'on était coupé du monde, qu'on faisait partie d'une foule et que rien d'autre ne comptait, hormis la musique et le moment présent. Un parfait exemple de conscience globale. Tout ce que ces gens voulaient, c'était jouir de la musique. Mais moi, j'étais ailleurs. Je prenais des photos. J'allais en coulisses. J'allais sous la scène pour rester au sec quand il pleuvait. Et en ce sens, je n'étais pas vraiment à Woodstock...

Vous avez fait de l'argent avec ces photos ? Il y en a quand même de très connues...

Non, j'aurais aimé, mais j'attends encore (rires) ! Je dirais que ça a plutôt été comme revenu supplémentaire.