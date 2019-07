Ruffsound: le triomphe du hip-pop québécois

Qu'ont en commun les rappeurs québécois Koriass, FouKi et Loud ? Certaines de leurs chansons ont réussi à pénétrer les ondes FM, naguère considérées comme hermétiques au phénomène hip-hop. Plus encore, un nom revient lorsqu'on s'attarde aux crédits des tubes polis par la pop Cinq à sept, Toutes les femmes savent danser ou encore iPhone. Ce nom : Ruffsound.

À la lumière et à l'ivresse des projecteurs, Marc Vincent, de son vrai nom, préfère la pénombre et le confort de ses deux studios, à Pointe-aux-Trembles et à Lorraine, où il reçoit La Presse dans sa paisible et grande demeure.

Acteur timide et essentiel de la scène rap, le beatmaker - ou concepteur rythmique, selon l'Office québécois de la langue française - semble avoir trouvé la clé pour rallier le plus grand nombre sans être raillé des puristes. « Pour moi, ce n'est pas une science, il n'y a pas de recette, c'est de l'inspiration, dit-il. Oui, des fois, j'ai le souci de m'adresser à un plus large public dans les sonorités, mais c'est surtout une affaire de simplicité. Certains artistes veulent parfois mettre plein de shits, trop d'idées. Sauf que plus c'est épuré, plus c'est facile à digérer et, en général, meilleur c'est. »

Oser la pop

Dans le local d'enregistrement, les claviers et les consoles partagent l'espace avec les récompenses cueillies dans le sillon du phénomène Loud : on remarque rapidement le Félix de réalisateur de disque de l'année 2018, partagé avec Ajust, pour l'album Une année record, et le cadre « certification platine » pour Toutes les femmes savent danser, à laquelle s'est aussi greffé le producteur RealMind.