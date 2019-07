Mika à Montréal en septembre

Habitué de la métropole, le chanteur Mika reviendra rendre visite aux Montréalais dans l'intimité du Théâtre Corona les 15 et 16 septembre prochain.

Deux dates montréalaises pour une « petite » tournée nord-américaine (c'est carrément son nom : Tiny Love Tiny Tour) qui s'arrêtera dans quatre autres villes seulement, du moins pour l'instant.

Il y présentera fort probablement des chansons de son album My Name Is Michael Holbrook, qui doit paraître le 4 octobre. Les billets sont en vente vendredi, à 10 h. - Frédéric Murphy

Consultez le site de Mika (en anglais) : https://www.mikasounds.com/