Le rappeur A$AP Rocky arrêté après une bagarre

A$AP Rocky - de son vrai nom Rakim Mayers - a rapidement été appréhendé par les autorités suédoises et est soupçonné de coups et blessures, en compagnie de trois autres personnes - dont deux sont soupçonnées des mêmes faits.

Les autorités suédoises ont jusqu'à samedi pour décider du placement en détention provisoire de l'artiste.

Originaire de New York, A$AP Rocky s'est fait connaître du public en 2011 avec la sortie d'une mixtape intitulée Live. Love. A$AP. En 2013, il enchaîne avec son premier album Long. Live. A$AP. Son plus récent album, Testing, est sorti il y a un peu plus d'un an.