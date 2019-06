Emrical: désiiir de Viiivre

NATALIA WYSOCKA

La Presse « Il y a tout un spectre d'émotions dans le jazz : de la colère, de l'indignation, de la réjouissance, de l'espoir. » Et une envie de viiivre. Avec trois « i ». Celle dont Ricardo Lamour, alias Emrical, souhaite parler dans son concert ainsi intitulé. Viiivre, donc. « Dans toute la plénitude de ce qui nous revient de droit. »

« Je ne suis pas sorti de l'École nationale de théâtre. Je n'ai pas fait le Conservatoire. Je suis juste un gars qui beat-boxait dans l'autobus jaune en se rendant à l'école publique. » Juste un gars, Emrical ? « Je ne sais pas comment présenter mon parcours de façon linéaire. » Peut-être, tout simplement, parce qu'il ne l'est pas. De toute façon, les parcours linéaires, entendons-nous, c'est vite ennuyeux. « Conçu en Haïti, né ici », Emrical a plutôt mené une vie qu'il qualifie de jazz. « Comme la vie de ma mère, de ma grand-mère et des mères des enfants du bout du monde est jazz. » Pendant de nombreuses années, son jazz précis à lui, c'était son militantisme. « Quand je punchais out, j'essayais de trouver des manières de réparer les fractures de notre société avec des actions. Pour dire qu'il y a un problème. » On se souviendra que, l'été dernier, le rappeur s'est opposé, avec le collectif SLĀV Résistance, à la présentation de la pièce de Robert Lepage au Théâtre du Nouveau Monde. Après l'annulation du spectacle, il y a eu les débats, les discussions, les échanges. Des rencontres entre artistes, opposants et organisateurs, retracées dans le documentaire Entends ma voix, de Maryse Legagneur, Arnaud Bouquet et Véronique Lauzon. Un film auquel Emrical a participé. Comme il participe, à son tour, au Jazz cette année. « L'équipe de Spectra a reconnu tôt qu'elle pouvait faire mieux. Je suis donc resté en contact avec elle pour voir ce qui était possible. » Ce possible devient tangible avec son spectacle, Viiivre. Un mélange de théâtre et de musique ? « Exact, exact. L'idée, ce n'est pas d'enchaîner les chansons, tac, tac, tac, tac. »

« L'idée, c'est de voir comment on peut raconter une histoire. » - Ricardo Lamour, alias Emrical

Le CHAC L'histoire qu'il raconte se déroule au CHAC. « Pas le CHUM, hein ? » Non, le CHAC. Le Centre hospitalier anti-colonisation. Cette proposition, le rappeur la dit en phase avec la résolution de l'ONU sur la reconnaissance de la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine. Emplie, aussi, par « une sensibilité sur le plan du recul historique, une pertinence dans le maintenant, et des perspectives sur les façons de travailler ensemble pour l'avenir. » Et... comment ça se traduit sur scène, tout ça ? « Ça se traduit... comme ça », lance-t-il en nous tendant un document broché. Le texte de son spectacle. On peut le garder pour le lire ? « Mais non ! Faudra le voir sur scène. » Juste un clin d'oeil, alors ? D'accord. Juste un petit : Emrical interprétera Tu ne me vois pas, l'une des compositions marquantes tirées de son deuxième album, Momentum. Puis, il fera des allusions à des pièces pop à succès qui tournent fort actuellement. Autre clin d'oeil, littéral celui-là : « Mais on va laisser Taylor Swift en paix. » Emrical sera plutôt accompagné par le groupe Eklktk, le maître percussionniste Elli Miller-Maboungou, la chanteuse Malika Tirolien. Ainsi que par Ebed Registre à la batterie, Nathan Dumont au piano, Paul Charles à la basse, Greg Clergé à la guitare. Ou, comme il les qualifie, « des boss. Des solides ».

« [Ce sont] des gars dont le talent déborde. Des enfants des églises noires montréalaises, qui ont beaucoup grandi. » - Ricardo Lamour, alias Emrical, à propos des artistes qui l'accompagnent sur scène