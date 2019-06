Le destin international de Denique

Avec sa musique électro-pop, ses costumes extravagants, ses maquillages assumés et l'usage endiablé qu'il fait de son violon, Denique passe difficilement inaperçu. Pourtant, il y a seulement un an, l'artiste queer était méconnu au Canada. Douze mois plus tard, des dizaines de milliers de spectateurs l'ont vu à Montréal, Los Angeles et Hong Kong. Et il s'apprête à se produire durant la World Pride de New York.

Aujourd'hui, le Néo-Écossais d'origine offrira une performance sur la scène Youth Pride dans Central Park. « Je trouve ça génial de jouer devant des spectateurs de 15 à 19 ans qui sont en train de se définir et qui assument leur identité si jeunes », explique l'auteur-compositeur-interprète, rencontré dans un café montréalais.

Son look fait tourner les têtes. Son énergie est contagieuse. Toutefois, Denique a dû être patient avant que le succès cogne à sa porte. Quelques semaines après avoir lancé son album Shape 1, en octobre 2017, il était au plus bas financièrement. « J'ai demandé à mon père de payer mon loyer. Je ne voyais plus de futur en musique. Rien ne bougeait. »

Le 29 novembre, les choses ont commencé à changer lorsqu'il s'est vu dans La Presse. « J'ai frissonné en voyant mon personnage artistique dans le regard d'autrui. J'ai senti que c'était le début d'une nouvelle ère. »

Après avoir quitté un emploi à la Grande Roue de Montréal, il a trouvé un emploi en postproduction, lui qui monte ses propres vidéos depuis des années. Peu après, on lui a offert un premier contrat important à Montréal : une prestation à Désorientation, une soirée-bénéfice pour la cause LGBTQ. « C'était intimidant de performer devant mes pairs, alors que plusieurs des leaders innovants de la société sont issus de la communauté. Quand je joue devant eux, la barre est plus haute. Ils ont tout vu : les drags, les révélations de costumes, les surprises. » Se demandant comment se démarquer en demeurant authentique, il a décidé de marier son violon traditionnel à son allure moderne et excentrique.

Un univers à apprivoiser

Pourtant, ses choix esthétiques viennent parfois avec des insécurités, comme ce fut le cas durant Fierté Ottawa, alors qu'il jouait ses propres compositions sur scène pour la première fois. « Les gens me fixaient sans réagir. J'ai fait de mon mieux pour terminer ma performance, malgré une attaque de panique. »

Ironiquement, quelques minutes après avoir quitté la scène, une foule l'a assailli. « Les gens de partout voulaient des photos, me féliciter ou me parler. Je me suis senti comme une superstar ! J'ai compris qu'ils avaient besoin d'apprivoiser mon univers. »

Durant l'été 2018, il a aussi joué à Fierté Montréal, aux célébrations de la fête du Canada à Ottawa, à Pop Montréal et au festival Mosaic de Mississauga, où il a fait une performance devant 50 000 personnes. Puis, il a été invité à Hong Kong, Los Angeles, bientôt New York et Prague en août prochain. « C'était mon rêve de jouer partout et de découvrir différentes cultures. De 20 à 25 ans, je voyageais pour fuir mes problèmes. J'avais besoin de trouver un moyen de vivre dans la réalité, de créer et de voyager grâce à ça. »