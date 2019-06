En spectacle samedi au Festival de jazz

Sur son dernier album studio, Currency of Man, Melody Gardot marquait une fois de plus l'écart avec les ballades jazzy de ses débuts. Sa superbe voix, toujours enveloppée d'un voile de fumée, danse désormais sur des airs étonnamment groovy nourris au funk, à la soul, au blues et au gospel. Une fantastique réinvention pour l'auteure-compositrice-interprète qui vient de recevoir le prix Ella-Fitzgerald remis par le Festival international de jazz de Montréal.

Le saxophoniste montréalais Yannick Rieu a eu la très bonne idée de jouer la matière du fameux Both Directions at Once : The Lost Album, de feu John Coltrane et son mythique quartette, dont la bande maîtresse retrouvée a été rendue publique il y a un an.

- Alain Brunet, La Presse

À la Cinquième Salle de la PdA, 19 h

Donny McCaslin