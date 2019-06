En spectacle ce soir au Festival de jazz

Charlotte Cardin assure ce soir le premier grand évènement extérieur du Festival international de jazz. En 2015, l'auteure-compositrice-interprète de 24 ans faisait ses premiers pas au festival en première partie de Mika, juste après son passage à La voix. Quatre ans plus tard, la chanteuse à la voix soul s'apprête à sortir son premier album long et ramène sa pop indie aux rythmes hip-hop au festival, sur la principale scène extérieure. - Marissa Groguhé

Richard Reed Parry présente le deuxième volet de Quiet River of Dust. Inspiré de ses séjours au Japon, le musicien et compositeur a décidé de mener un projet hors de son fameux groupe, Arcade Fire, afin de créer une oeuvre audiovisuelle immersive, dont le premier chapitre a été présenté l'automne dernier à la Satosphère. - Alain Brunet

Pianistes, compositeurs et improvisateurs, créateurs de langages inédits au-delà de leur allégeance au jazz, les Américains Vijay Iyer et Craig Taborn reprennent leur excellent duo, dont témoigne un album récemment paru sous ECM, dont c'est le 50e anniversaire cette année - The Transitory Poems. On les avait entendus ensemble au Gesù en 2013, voici la suite. - Alain Brunet

Au Gesù, 18 h.

Brad Mehldau en quintette