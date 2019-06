Festival de jazz: la virée d'Alain Brunet

Richard Galliano Inaugure le 40e FIJM

Pour une 15e fois au Festival international de jazz de Montréal, soit depuis 1984, Richard Galliano est venu éblouir les mélomanes. Que demander de mieux pour l'ouverture du 40e FIJM ?

Alain Simard et André Ménard, en tout cas, semblaient hier ravis de présenter cet immense musicien français au Théâtre Maisonneuve et d'inaugurer une dernière fois cet événement qu'ils avaient fondé ensemble aux côtés de Denise McCann et feu Alain de Grosbois.

Le grand accordéoniste s'exécuta d'abord aux côtés du contrebassiste américain Ron Carter, célèbre depuis plus d'un demi-siècle alors qu'il était un membre régulier du Miles Davis Quintet. La relation entre Galliano et Carter remonte à 1990 ; les deux musiciens avaient alors enregistré Panamanhattan, premier d'une série d'enregistrements en duo et autres configurations dont on a pu goûter des extraits de choix.

Trois décennies plus tard, la relation était intacte : blues, jazz, européanité, américanité, articulation hallucinante à l'accordéon bayan, soutien rythmique tout simplement idéal de la contrebasse, sans compter un solo mêlant un air country et le Prélude en do majeur Bach, rien de moins.

À son tour, Galliano a offert un solo composite entre musique baroque (aria inspirée Bach) et Astor Piazzolla citant à souhait son chef-d'oeuvre Libertango. Les deux comparses poursuivront avec Tango pour Claude, rencontre virtuelle entre Nougaro et Piazzolla imaginée par notre hôte. Le soliste et le contrebassiste concluront ce premier volet du concert en blues, en jazz, en baroque.

La seconde partie du concert fut un vibrant hommage à Michel Legrand pour accordéon et ensemble de cordes montréalaises, soit le Quatuor Molinari renforcé du contrebassiste Éric Lagacé.

Ainsi on se sera délecté des arrangements (relativement sommaires) et solos de Galliano inspirés des classiques du regretté compositeur : d'abord Les parapluies de Cherbourg, Les moulins de mon coeur, Un été 42, La valse des lilas. On complétera le programme de compositions originales signées Galliano (La Valse à Margaux, Aurore, Un Portrait de Barbara), sans compter Les enfants qui pleurent de Michel Legrand (aussi interprétée par Claude Nougaro), The Go-Between et plus encore.

Un album de Richard Galliano bientôt fera état de cet hommage à Michel Legrand. En attendant... bon 40e festival !

L'autre rive de Quiet River of Dust...