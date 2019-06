Drake surpasse les Beatles

Avec l'arrivée de sa chanson Money in the Grave au septième rang du Hot 100 - le palmarès des chansons les plus populaires aux États-Unis -, Drake atteint le top 10 pour la 35e fois de sa carrière. C'est une fois de plus que le Fab Four, qui figurait jusqu'ici au deuxième rang des artistes ayant accumulé le plus grand nombre de top 10.

Le fan numéro 1 des Raptors, qui a accompli cet exploit en moins d'une décennie, se rapproche maintenant du record détenu par Madonna (38 succès dans le top 10... dont le dernier, Give Me All Your Luvin', remonte déjà à 2012).