Francos : FouKi et Les Louanges récompensés

Le rappeur FouKi et Les Louanges ont été récompensés, hier, lors de la conférence de presse de clôture des Francos de Montréal, où l'heure était au bilan.

Vincent Roberge, alias Les Louanges, a reçu le prix spécial de la 31e édition des Francos, remis par 96,9 CKOI afin d'encourager un artiste de la relève faisant partie de la programmation cette année. Le jeune homme de 23 ans, visiblement surpris et sans mot, a exprimé sa reconnaissance. Les Louanges avait remporté, plus tôt cette semaine, le prix Félix-Leclerc, remis annuellement à un jeune auteur-compositeur-interprète à l'affiche des Francos.

Le rappeur FouKi a décroché le prix Étoiles Stingray, qui récompense un artiste francophone en vue. Accompagné de son concepteur rythmique (son beatmaker), Quiet Mike, il a exprimé sa joie et félicité les autres artistes en lice.

Le vice-président à la programmation du festival, Laurent Saulnier, a souligné les moments marquants de cette édition, soit les spectacles de nouveaux venus, comme Angèle et FouKi, et le retour sur scène de Sans Pression, vétéran de la scène rap québécoise, et du groupe punk Les Vulgaires Machins.

Il a en outre louangé les spectacles de Coeur de pirate et de Pierre Lapointe, « aussi mémorables pour les artistes que pour le public », a-t-il dit.

La prochaine édition des Francos aura lieu du 11 au 20 juin 2020 et marquera le retour de Lynda Lemay dans la programmation du populaire évènement musical.