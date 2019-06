 David Gilmour obtient 21,5 millions pour ses guitares 

Associated Press

New York Une vente aux enchères des guitares de l'ex-Pink Floyd, David Gilmour, a permis d'amasser plus de 20 millions US qui seront consacrés à une cause environnementale.

La maison d'enchères Christie's a indiqué avoir obtenu 21,5 millions au cours de la vente de jeudi, qui portait sur plus de 120 guitares du guitariste, chanteur et compositeur du groupe britannique de rock progressif devenu célèbre dans les années 1970. Tous les produits de la vente iront à ClientEarth, un groupe à but non lucratif qui lutte contre le changement climatique.

Agrandir David Gilmour, avec sa « Black Strat ». PHOTO GREGORIO BORGIA, AP