La cérémonie de Pierre Lapointe

Pendant la tournée La science du coeur qui a commencé il y a plus de deux ans, on ne retrouvait que deux autres personnes sur scène avec Pierre Lapointe : un pianiste (Philip Chiu, qui l'accompagnait aussi hier) et un joueur de marimba. Le résultat était surprenant, certes, mais procurait un pur ravissement, et surtout, le spectacle était réussi.

Alors, pourquoi changer une formule gagnante ?

Le chanteur a repris exactement les mêmes ingrédients, soit le même nombre et le même ordre de chansons tirées de ses albums La science du coeur et Paris Tristesse, et en a seulement changé la sauce.

Ainsi, pas d'impression de redite, tellement les nouveaux arrangements symphoniques créés par David François Moreau, complice de la première heure de Pierre Lapointe depuis les premiers jets du disque jusqu'à ces deux derniers spectacles, sont profonds et pleins de surprises.

Il y a quelques années au même endroit, le spectacle en solo de Pierre Lapointe mettait d'abord de l'avant les mots de l'auteur. Hier, c'est le compositeur qui était à l'honneur, avec ses mélodies lyriques et romantiques, ses ambiances cinématographiques et ses élans de tristesse, le tout mis en valeur avec doigté par des arrangements respectueux de l'univers de chaque pièce.

Une montée lente et grave dans Nu devant moi, une chevauchée épique dans Les sentiments humains, de la musique répétitive dans Zoplicone et Sais-tu vraiment qui tu es, de folles notes de piano dans Le halo des amoureux, chaque fois, c'était savamment orchestré pour rendre justice aux compositions du chanteur - même sa voix était plus effacée que d'habitude, bien que chargée de chaque nuance, de chaque variation dans les intentions.

À plusieurs moments, l'intensité de l'interprétation de Pierre Lapointe jumelée à la densité de la musique a littéralement soufflé le public, qui a signifié bruyamment son contentement. « C'est beau, hein ? », a-t-il demandé après Je déteste ma vie, lui-même visiblement emporté par le moment.