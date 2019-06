 Une prestation inédite de Freddie Mercury maintenant diffusée 

Associated Press New York

La maison de disques a diffusé jeudi la chanson Time Waits for No One, enregistrée en 1986 pour l'album-concept de la comédie musicale Time, avec le musicien Dave Clark.

Une vidéo accompagnant la chanson a également été publiée et comprend des images inédites de Freddie Mercury. Il a été tourné en avril 1986 au Dominion Theatre de Londres.

Freddie Mercury est décédé d'une pneumonie liée au sida en 1991, à l'âge de 45 ans.