 Alice et Moi: chanteuse cherche rappeur ★★★½ 

L'amalgame de pop pas trop propre et d'électro continue de faire des adeptes outre-Atlantique, si bien que l'Hexagone trouve chaque semaine sa « nouvelle figure de la chanson française ».

La dernière livraison, Frénésie, ne fomente pas de révolution, mais trouve son indépendance parmi les tubes d'Angèle, Thérapie Taxi et d'autres voix féminines modérément transgressives.

Sans oser les superlatifs, avouons que le projet d'Alice Vanor nous gagne à force d'EP et de simples accrocheurs, à commencer par Filme moi (2017).

Parce que l'ex-étudiante parisienne de Sciences Po rêve dans ses chansons de « sortir avec un rappeur » un peu défoncé et d'être « dans le mal, dans les bras de Lomepal ».

Dans cette recherche amoureuse et sexuelle, dont on cerne parfois mal le degré de lecture, Alice et Moi annonce en fait que c'est elle, le vrai voyou.