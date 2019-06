 Affaire de plagiat: l'appel de Led Zeppelin sera entendu 

Un comité de 11 juges de la Cour d'appel fédérale à San Francisco a accepté lundi d'entendre l'appel interjeté par le groupe Led Zeppelin dans le cadre d'une poursuite pour violation du droit d'auteur concernant leur classique de 1971 Stairway to Heaven.

Associated Press San Francisco

La poursuite allègue que le groupe a plagié une obscure pièce instrumentale des années 1960.

Lors d'un premier procès en 2016, qui a entendu le guitariste de Led Zeppelin, Jimmy Page, et le chanteur, Robert Plant, un jury a conclu que Stairway to Heaven ne ressemblait pas assez à la pièce Taurus, composée par Randy Wolfe, aujourd'hui décédé, et interprétée par son groupe, Spirit.

Jimmy Page soutient qu'il a composé lui-même la musique de Stairway to Heaven et que Robert Plant en a écrit les paroles.

En septembre dernier, un comité de trois juges de la Cour d'appel fédérale a statué que le juge de première instance n'avait pas informé correctement le jury et qu'un nouveau procès devait être tenu. Les trois magistrats en appel ont conclu à l'unanimité que le juge au procès avait eu tort d'indiquer aux jurés que des éléments individuels d'une chanson, pris séparément, tels que les notes ou la gamme, pouvaient ne pas bénéficier de la protection du droit d'auteur.

Les avocats de Led Zeppelin sont passés au niveau d'appel suivant, demandant à un comité plus large de juges de procéder à une nouvelle audition de l'affaire. Cette demande a été accueillie favorablement: un comité de 11 juges entendra l'affaire à la fin du mois de septembre à San Francisco.