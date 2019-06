L'été en trois temps des Cowboys Fringants

Joyeux Calvaire à Trois-Rivières

Quand on demande aux Cowboys Fringants à quel point ils ont été impliqués dans le spectacle que le Cirque du Soleil crée à partir de leur univers musical, ils répondent spontanément « zéro ». « Ils nous ont dit : "On veut vous rendre hommage." On leur a dit : "On vous donne carte blanche" », explique la violoniste Marie-Annick Lépine.

Que le Cirque joue dans les chansons pour les adapter aux numéros, qu'elles soient raccourcies, rallongées ou remixées, pas de problème. « C'est ça, la proposition. Et puis le directeur musical, Jean-Phi Goncalves, on le connaît bien depuis longtemps et on lui fait une confiance aveugle », ajoute le bassiste Jérôme Dupras, qui explique que le Cirque cherchait pour cette année un artiste représentant bien les années 2000. « Ils aimaient aussi notre côté engagé. »

« Ils ont fait les années 90 avec Les Colocs l'an dernier, pour les années 2000, ils ont pensé à nous », ajoute Marie-Annick, qui a bien hâte de voir le résultat final le soir de la première. « C'est un magnifique endroit, le Cirque a fait ses preuves avec les précédents spectacles, et c'est une super belle ambiance. Ça risque d'être très touchant. »

La fin d'Octobre

Les Cowboys Fringants participeront à une quinzaine de festivals pendant la saison estivale, dont trois en Europe. « C'est le quatrième été de l'album Octobre », tient à souligner Jérôme. « C'est fou, on n'a pas une fin de semaine de congé de l'été, on est super occupés », complète Marie-Annick.

Mais alors que le cycle d'Octobre se termine, le groupe en commence un nouveau : il vient de finaliser la production de son nouvel album, son 10e en carrière, qui sortira à l'automne. Le premier single sera lancé d'ici peu, à temps pour l'été.