 Festival du maïs de Saint-Damase: passion démolition 

« En piste, il faut donner un show, il n'y a aucune animosité, soutient Réjean Tassé. Parfois, on s'arrange spontanément entre nous en piste pour se mesurer en duel. Après tout, on est là pour le public, il faut faire durer le spectacle, alors on sait aussi où et comment frapper ! »

Pierre-Marc Durivage

La Presse La Presse Parmi les festivals qui animent des communautés entières, il y a ceux qui se sont développés autour d'un événement bien particulier. À Saint-Damase, c'est le derby de démolition qui est devenu au fil des années le coeur du Festival du maïs. Les passionnés devront toutefois dire adieu aux bolides l'an prochain. En attendant, le village de la Montérégie se prépare pour un 15e derby mémorable à partir du 31 juillet.

« Tout le monde connaît le derby de Saint-Damase, parce qu'un spectacle du genre qui se déroule sur trois jours, c'est rare », nous a affirmé le vétéran pilote Réjean Tassé, rencontré dans son atelier de fabrication de balcons de fibre de verre de Saint-Hyacinthe. « Le show est écoeurant, les gens tripent raide, il y a une ambiance de feu, on se croirait dans un événement sportif majeur ! Quand les gens voient ça, ils veulent revenir, c'est sûr ! », a-t-il enchaîné, incrédule, quand on lui a appris que le derby allait disparaître en raison d'un problème de location de terrain. Parce que le derby est devenu incontournable pour les gens de la région. « À Saint-Damase, c'est malade mental : ça va plus vite, ça fesse plus, ça brasse plus, nous a dit Réjean Tassé. Et il y a du monde, les gens se connaissent et il y a souvent beaucoup de débutants, des gens du coin qui se lancent des défis. Ça va donc faire un méchant trou si ça arrête. Pour moi, c'est mes vacances ; avec le derby de l'Expo agricole de Saint-Hyacinthe la semaine précédente, ça nous fait six courses de derby intense en 10 jours. Je vais être en manque ! » « Je suis rendu à un modeste total de neuf trophées en huit ans, mais ça commence à être plus difficile de gagner ; c'est quand tu débutes que tu gagnes, parce que les autres se méfient moins de toi ! »

Agrandir Le promoteur André Bienvenue soutient que le derby de démolition coûte moins cher que toutes les autres formes de sport automobile : « C'est accessible, affirme-t-il. Avec deux ou trois petits commanditaires à 50 $, t'as du fun. » PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE

Réjean Tassé prépare ainsi une douzaine de voitures par année, des autos bonnes pour la casse qu'il achète avant d'aller les revendre aux centres de recyclage après les épreuves. Il met de 16 à 20 heures pour préparer chaque auto, en prenant soin de faire les ajustements pour qu'elle dure le plus longtemps possible en piste. « Il y a plein de trucs pour préparer une auto qui va durer, nous a-t-il révélé en nous montrant le vieux Crown Victoria qu'il fera rouler cette année en catégorie V8. Par exemple, moi je retire le réservoir à essence et je le remplace par un réservoir de bateau que j'installe à la place de la banquette arrière. Je déplace aussi tous les composants électroniques et les couettes de fils vers le centre de l'auto. Aussi, avec le temps, tu connais mieux les autos qui roulent bien en démolition. » Quand on lui fait remarquer qu'il met environ 240 heures par année pour préparer ses bagnoles, il se met à rire de bon coeur : « Vu de même, ça me tente un peu moins de continuer ! » Évidemment, on ne le croit pas une seule seconde. « C'est une passion, ce n'est pas autre chose, nous a-t-il confié. Il n'y a pas un buzz qui va accoter ça, c'est certain. Je fais du motocross et je n'y retrouve pas le même genre de poussée d'adrénaline. C'est impossible de trouver mieux. » Les Gladiateurs de la route