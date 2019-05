 Flying Lotus: aucun signe de déclin à l'horizon ★★★★ 

Inutile, donc, de préciser que les attentes étaient très élevées pour cette généreuse proposition de... 27 titres !

À l'évidence, FlyLo s'est taillé une réputation béton depuis son émergence discographique (2006). En témoigne la cohorte de pointures invitées au banquet, part congrue et multigénérationnelle de l'élite musicale afro-américaine dont Anderson .Paak, George Clinton, Herbie Hancock, Little Dragon, Toro y Moi et Solange Knowles, auxquels se joint le cinéaste, scénariste et musicien David Lynch - pour la narration d'un conte bizarroïde dont il a le secret.