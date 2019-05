Bloc-notes: les rendez-vous du mélomane

ROMANTIQUE

Nagano et l'OSM concluent leur saison avec Berlioz

L'Orchestre symphonique de Montréal (OSM) clôt sa saison avec un programme consacré au compositeur français Hector Berlioz, dont c'est le 150e anniversaire de la mort (1803-1869). Ainsi, Kent Nagano dirigera une oeuvre phare de la musique classique française, la Symphonie fantastique op. 14. Le titre original était Épisode de la vie d'un artiste, symphonie fantastique en cinq parties ; l'oeuvre fut dédiée à Nicolas Ier de Russie et créée le 5 décembre 1830 au conservatoire de Paris. Constituée de cinq scènes, elle est jugée plus proche du poème symphonique que de la symphonie ; la musicologie l'associe à ce sous-genre nommé « musique à programme ».

Hector Berlioz avait imaginé un prolongement à sa Symphonie fantastique, soit Lélio ou le retour à la vie, op. 14B, monodrame lyrique avec orchestre, choeurs et soli invisibles, dont il avait écrit texte et musique.

L'acteur français Lambert Wilson incarnera Lélio, autour duquel le ténor Frédéric Antoun, le baryton Dominique Côté et le Choeur de l'OSM sous la direction d'Andrew Megill compléteront les parties vocales de l'oeuvre, et la musique par l'orchestre montréalais. Alain Gauthier assurera la « mise en espace » de cet ambitieux programme qui comprend également L'idée fixe, S.470a, Andante amoroso, de Franz Liszt, avec la soliste Olga Gross au piano.

À la Maison symphonique, ce soir, le vendredi 31 mai et le samedi 1er juin, à 20 h

MODERNE, CLASSIQUE

Chants de louange : Bernstein et Mendelssohn selon l'Orchestre Métropolitain

Inspirée du Livre des Lamentations et du prophète Jérémie dans la Bible hébraïque, la Symphonie no 1, dite Jeremiah, du grand compositeur et maestro américain Leonard Bernstein, a été composée aux États-Unis en 1942. Cette musique fut ainsi conçue pendant que la Shoah s'abattait sur la communauté juive d'Europe. Sa trame dramatique se fonde sur la prophétie de Jérémie quant à la destruction de Jérusalem, évocation de l'extrême violence antisémite. L'édifice musical relève de la symphonie moderne, bien que ses trois mouvements soient émaillés de chants liturgiques hébreux et des interventions poignantes de la chanteuse prévue dans l'oeuvre, la soprano Karina Gauvin dans le cas qui nous occupe.

Yannick Nézet-Séguin dirigera l'Orchestre Métropolitain pour l'exécution de cette symphonie de Bernstein, mais aussi la Symphonie no 2 de Felix Mendelssohn, Lobgesang ou Chant de louange. Imaginée comme une « symphonie-cantate », elle met en valeur le Choeur Métropolitain, dirigé par François A. Ouimet et Pierre Tourville, sans compter les voix des solistes : les sopranos Karina Gauvin et Myriam Leblanc et le ténor Andrew Staples.

À la Maison symphonique, le dimanche 2 juin, 15 h