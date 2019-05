Louis-José Houde en rappel au gala de l'ADISQ

On ne change pas une formule gagnante. C'est donc Louis-José Houde qui montera sur la scène de la salle Wilfrid-Pelletier le 27 octobre prochain pour animer, encore une fois, le gala de l'ADISQ.

L'humoriste et grand mélomane en sera à sa 14e année à la barre de la cérémonie qui récompense les artistes et artisans de l'industrie du disque - il est, de loin, l'animateur qui a accompli le plus grand nombre de mandats à ce titre.

Le gala sera diffusé en direct par ICI Radio-Canada Télé et précédé d'un tapis rouge.

Cette année, 211 albums sont admissibles à un prix, indique l'ADISQ. - Frédéric Murphy