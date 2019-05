Le vrai Olivier Dion

« C'est une des premières fois que j'écoute mes chansons et que je les aime vraiment », confie Olivier Dion. S'il a déjà « fait certains sacrifices » par le passé, il ne veut plus faire de musique « qui ne [lui] plaît pas ».

L'ancien participant à Star Académie se sent aujourd'hui « plus mature et confiant ».

« J'avais envie de m'impliquer beaucoup plus. C'est pour ça que je voulais écrire : pour que ça parte de moi avant tout. »

Exposed est doté d'un son pop à l'américaine « assumé ». La production est léchée. « C'est un style de musique que j'adore, révèle Olivier. Je me suis dit que j'avais le droit d'en faire. »

« Une idée de grandeur »

Le changement de cap est radical. « Je fais enfin quelque chose qui me représente, dit-il. C'est une des raisons pour lesquelles l'album s'appelle Exposed [NDLR : exposé, mis à nu] : je suis plus transparent, plus libre de montrer ma vraie nature. »