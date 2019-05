King Abid: poutine à l'harissa ★★★

Boogàt, Pierre Kwenders, Papagroove, Yoel Diaz, Bïa, Mamselle Ruiz... Tous les finalistes dans la catégorie « musiques du monde » au plus récent Gala de l'ADISQ ont posé leur valise musicale à Montréal.

La force du « roi esclave », né Heythem Tlili en Tunisie, est de faire atterrir ses influences - dancehall, électro, trap, afrobeat - dans un territoire urbain et familier auquel il rend hommage (Bienvenue à Qc, J'tai vu). « Sur ma poutine, je veux de l'harissa ! », résume-t-il.

Sur son deuxième album, Emerikia, King Abid déplace un peu l'attention vers la capitale - Limoilou plus précisément.

Pendant 37 minutes, le soleil perce les nuages et invite à la danse sur des airs soufflés entre autres par les beatmakers invités Karim Ouellet, Boogàt, Caro Dupont, Poirier et Bob Bouchard.

Et il faut bien quelques copains pour animer le party : Robert Nelson, Eman, Pierre Kwenders, Samito et Papa-T empoignent tour à tour le micro.

Instrumentation bigarrée d'ici et d'ailleurs, d'avant et d'aujourd'hui, « quadrilinguisme », voix soignée à l'Auto-Tune, hommages aux mères, à la cité, aux origines : voilà un petit tour du monde sans prétention et fort abordable.

★★★

Reggae-électro. Emerikia. King Abid. Coyote Records.