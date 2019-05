Les Piknic Électronik de retour ce week-end

Plus de doute, les beaux jours sont de retour. En témoigne le lancement officiel de la saison des Piknic Électronik ce week-end, avec un programme double, dimanche et lundi, comme le veut la tradition.

Ce rendez-vous ensoleillé et festif des amateurs de musique électronique en est cette année à sa 17e édition et propose, comme à son habitude, des artistes de la scène locale et internationale.

Soulignons, pour cette ouverture, les noms d'Öona Dahl (des États-Unis), Adam Husa et Mike Haddad (d'ici) dimanche, et surtout du légendaire Dubfire (des États-Unis) lundi, lequel viendra clore ce premier week-end électro extérieur de l'année !

Bonne nouvelle, il en restera ensuite une bonne vingtaine, la saison s'étirant jusqu'à la fin septembre.

Programmation détaillée ici : http://piknicelectronik.com/montreal/evenements/#2019-05-19

Billets en vente ici : http://piknicelectronik.com/montreal/achat-en-ligne/

Forfaits famille offerts