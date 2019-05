 Rhiannon Giddens & Francesco Turrrisi: bijou de transculture folk ★★★★ 

Son troisième album studio en tant qu'artiste solo récolte les éloges, et pour cause : le bagage états-unien de Giddens se lie cette fois-ci à la connaissance européenne en matière de folk et de musiques maghrébines, sahariennes, méditerranéennes d'Europe ou même brésiliennes.

Composées par un florilège d'artistes majeurs issus de toutes cultures, de Gian Carlo Menotti à Oscar Brown Jr., en passant par Hermeto Pascoal, les oeuvres au programme sont brillamment remodelées par Giddens et le multi-instrumentiste italien Francesco Turrisi.

Folklore celtique, traditions appalachiennes, blues ou gospel voguent ainsi vers la Méditerranée et en fréquentent toutes les côtes.

Réalisé par Joe Henry, cet excellent album résulte d'une fusion idéale des chants habités de Rhiannon Gidden et d'une instrumentation riche et diversifiée. Substantiel sur toute la ligne, inspiré, viscéral, nourrissant pour l'intellect.

★★★★

Folk. There Is No Other. Rhiannon Giddens & Francesco Turrrisi. Nonesuch.