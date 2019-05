 Un nouvel album de Jean Leloup la semaine prochaine 

On n'avait plus de nouvelles de lui depuis des mois, et voilà que sans crier gare, Jean Leloup a annoncé ce matin qu'il allait lancer un nouvel album le 24 mai.

L'étrange pays comportera 13 chansons, toutes enregistrées en solo guitare-voix.

Deux d'entre elles, L'oiseau-vitre et Rosier-douleur, sont déjà disponibles sur YouTube. Les deux vidéos, qui commencent avec le cri d'un corbeau, sont identiques : Jean Leloup chante en contrejour sur un fond mauve, probablement assis sur un toit ou sur un balcon, puisqu'on voit la cime des arbres derrière sa silhouette.

Jean Leloup raconte dans un long communiqué envoyé par sa maison de disque Grosse Boîte qu'il a décidé il y a trois ans qu'il ferait un album en enregistrant les chansons « comme elles sont quand elles arrivent, en jouant de la guitare dehors, le soir-la nuit ». Pour ce faire, il s'est promené depuis un an et demi « avec guitare, micros et enregistreuse de guerre à l'épreuve des cyclones », raconte-t-il.

« J'aboutis tout le temps sur des balcons, une montagne dans Charlevoix, dans un chalet en bois rond, dans des chambres d'hôtel, d'aéroports, une maison au bord d'une falaise au Costa Rica avec mon frère dans la vieille Land Rover », ajoute Jean Leloup.

Le chanteur précise que toutes les chansons de L'étrange pays « ont été jouées live dehors, garanties 100 % non formatées, parmi les criquets, les geckos, les chiens et les chats dans les ruelles, les écureuils, les corbeaux noirs et les pigeons crottés ».