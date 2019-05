 Justin Timberlake sera honoré par le Panthéon des auteurs et compositeurs 

Associated Press NEW YORK

Le chanteur recevra le Contemporary Icon Award du Panthéon des auteurs et compositeurs le 13 juin à l'occasion de la 50e cérémonie d'intronisation annuelle de l'organisation à New York.

Justin Timberlake est la deuxième personne à recevoir cet honneur; Lady Gaga l'a mérité en 2015. Le Panthéon a déclaré que le prix était attribué à un « auteur-compositeur-interprète qui a atteint un statut iconique dans la culture pop ».

Justin Timberlake a coécrit toutes ses chansons à succès en solo, de Cry Me a River à Sexy Back en passant par Can't Stop the Feeling! qui lui a valu une nomination aux Oscars. Il a également coécrit des chansons pour N'Sync, notamment Gone, Girlfriend et Pop.

Les intronisés de 2019 incluent Missy Elliott, Cat Stevens, John Prine, Tom T. Hall, Jack Tempchin et Dallas Austin.