Bloc-Notes: les rendez-vous du mélomane

Romantique, moderne : l'OSM en orbite autour du Soleil

À l'instar de l'Orchestre symphonique de Montréal (OSM) qui a maintes fois exécuté ce poème symphonique, Kent Nagano dirige de nouveau Les planètes op. 32 de Gustav Holst, oeuvre marquante auprès de plusieurs compositeurs d'aujourd'hui ; on pense notamment à John Williams à qui l'on doit les bandes originales de Star Wars. Dirigés par Andrew Gray, Les Petits Chanteurs du Mont-Royal incarneront le double choeur féminin prescrit par la partition dans le septième mouvement.

Composée de 1914 à 1917, cette pièce emblématique de la modernité est ainsi répartie en sept... planètes de notre système solaire, donc sept mouvements à qui l'on associe un thème mythique : Mars et la guerre (partie écrite à l'orée de la Première Guerre mondiale), Vénus et la paix, Mercure et le messager ailé, Jupiter et la gaieté, Saturne et la vieillesse, Uranus et le magicien, Neptune et le mystique... et pas de Pluton au programme, dont la découverte en 1930 succède à la composition de l'oeuvre.

Soliste en résidence, Jean-Philippe Collard étoffe ce programme avec le Concerto pour piano en sol majeur de Ravel et Oiseaux exotiques, pour piano et ensemble de Messiaen. Âgé de 71 ans, le pianiste français a plus d'un demi-siècle de haute virtuosité derrière la cravate ; il présente en récital un florilège d'oeuvres pour piano de Chopin et Fauré.

De ce dernier, il jouera Nocturne no 4 en mi bémol majeur, op. 36, Impromptu no 2 en fa mineur, op. 31, Nocturne no 6 en ré bémol majeur, op. 63, Ballade, op. 19, Nocturne no 13 en si mineur, op. 119.

De Chopin, il exécutera la Sonate no 2 en si bémol mineur, op. 35, ainsi que la Ballade no 4 en fa mineur, op. 52.

Récital de Jean-Philippe Collard à la Maison symphonique, ce soir, 20 h

Programme Les Planètes, à la Maison symphonique, le dimanche 5 mai, 14 h 30

Contemporain : Grand concert 30e anniversaire du Nouvel Ensemble Moderne