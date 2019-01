 Céline Dion va participer à l'hommage à Aretha Franklin samedi 

Céline Dion et plusieurs autres artistes rendront hommage à la regrettée chanteuse Aretha Franklin, samedi soir, à Los Angeles.

Un grand concert aura lieu au Shrine Auditorium. Alicia Keys, John Legend, Patti LaBelle, Kelly Clarkson et Jennifer Hudson, notamment, participeront également à ce spectacle.

L'influent producteur de musique Clive Davis est l'organisateur de cet événement unique intitulé Aretha ! A GRAMMY Celebration For The Queen Of Soul.

L'acteur et cinéaste Tyler Perry agira comme maître de cérémonie.

Le concert sera télédiffusé en mars au réseau CBS.

Aretha Franklin a succombé à un cancer du pancréas, en août dernier. Elle était âgée de 76 ans.