 Jennifer Castle: la mort d'autrui, carburant fossile de la création **** 

Interprète, parolière, compositrice de talent, Jennifer Castle construit son corpus chansonnier depuis plus d'une décennie. Elle propose une approche country folk, parfois mâtinée de gospel, toujours inscrite dans cette esthétique éprouvée sur toutes les terres de l'Amérique en plus de prêter sa voix à des projets ou groupes fort différents de son approche.

Le thème central de cet album est la mort, ses implications sur le comportement humain, l'humeur, la mémoire, la spiritualité, ou même les effets de la disparition d'autrui sur le processus de création.

Superbement écrits, les textes ici chantés expriment des réflexions sans prescrire, reviennent sur des épisodes autobiographiques - dont la mort de sa grand-mère pendant qu'elle tournait aux États-Unis.

Dans le sillon de Dylan et Cohen, la poésie chansonnière de la Torontoise peut aussi évoquer les écritures sacrées en guise d'ornement littéraire et non de croyance affirmée.

Élégamment, poétiquement, la chanteuse passe en revue les étapes du deuil (choc, douleur, dévastation, colère, tristesse, dépression, acceptation), dépeignant un univers bien personnel autour du décès des vivants, carburant fossile d'une pensée créatrice.

Avis aux intéressés de Montréal, Jennifer Castle fait escale au Ritz PDB, jeudi.

* * * *

Country. Angels of Death. Jennifer Castle. Idée Fixe Records.