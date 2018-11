 Panthéon des auteurs-compositeurs: Missy Elliott en lice 

Missy Elliott, l'une des plus grandes voix du rap et également une compositrice et productrice qui a écrit des chansons pour Beyoncé et Whitney Houston, est l'une des nommées pour le panthéon des auteurs-compositeurs 2019 aux États-Unis.

Missy Elliott est la première rappeuse nommée pour ce prix prestigieux et pourrait également devenir la troisième artiste de rap à faire son entrée dans l'organisation après la récente intronisation de Jay-Z et Jermaine Dupri.

Le Songwriters Hall a dévoilé à l'Associated Press la liste des nommés mercredi, un jour avant son annonce officielle.

Mariah Carey, Chrissie Hynde, Vince Gill, Mike Love, Jimmy Cliff, Jeff Lynne, Cat Stevens, John Prine, Lloyd Price, Tommy James et Eurythmics (Annie Lennox et Dave Stewart) font partie avec Missy Elliott des nommés comme artistes de scène.

Jack Tempchin, Dean Dillon, Jerry Fuller, Tom T. Hall, Roger Nichols et Dallas Austin - qui a écrit des tubes pour TLC, Madonna, Monica, Pink et Boyz II Men - sont également en lice.

Missy Elliott, souvent louée pour son style éclaté et coloré et son lyrisme enjoué, a figuré parmi les producteurs et auteurs-compositeurs les plus recherchés de la musique pop, en plus de créer ses propres succès, tels que Get Ur Freak On, Work It et Lose Control.

Les chanteuses et groupes féminins de R & B ont grandement profité de son travail de compositrice dans les années 1990 et 2000. Missy Elliott a produit des succès comme Where My Girls At, qui a atteint la 4e place du palmarès Hot 100 de Billboard et So Gone de Monica, qui a été numéro un R & B et top 10 du palmarès pop. Bien qu'elle ait échantillonné le morceau de LaBelle pour le film Lady Marmalade au milieu des années 1970, Missy Elliott a transformé la chanson en un classique moderne en 2001, mettant en vedette Christina Aguilera, Pink, Lil Kim et Mya. Le morceau a ensuite remporté un Grammy et figuré en tête du palmarès Hot 100 pendant cinq semaines.

Missy Elliott, qui a émergé sur la scène musicale aux côtés du mégaproducteur Timbaland, a également travaillé sur plusieurs chansons pour la regrettée icône Aaliyah, ainsi que pour Mariah Carey, Janet Jackson, Mary J. Blige, Destiny's Child, Fantasia, Jazmine Sullivan et SWV.