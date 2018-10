Le dragon qui a lancé Led Zeppelin

À l'époque, le gourou de la guitare était tellement inspiré qu'il s'est senti poussé à prendre un pinceau et à utiliser ses connaissances acquises dans une école spécialisée dans les arts pour appliquer de la peinture sur son instrument préféré, une Fender Telecaster de 1959, le décorant d'une bête psychédélique.

Il baptise l'instrument «Excalibur» et l'utilise durant l'année mouvementée de 1968, alors que son ancien groupe, les Yardbirds, s'est dissous et que sa nouvelle formation, Led Zeppelin, est née deux mois plus tard.

«Toute ma vie va si vite à ce moment, a déclaré Jimmy Page, aujourd'hui âgé de 74 ans, lors d'une entrevue accordée à l'Associated Press à l'usine de guitares Fender, en Californie. C'était absolument comme un tour de montagnes russes.»

Jimmy Page a raconté que le son de Led Zeppelin et ses premières chansons étaient entièrement formés dans son esprit avant même que les Yardbirds se séparent.

«Je savais simplement comment faire, a déclaré le musicien. J'avais un instinct.»

Il a trouvé son premier allié, le chanteur Robert Plant, qu'il a invité chez lui pour lui faire écouter des disques et pour parler de musique.

Jimmy Page a dit s'être servi d'un morceau de folklore pour montrer à Robert Plant quel son il souhaitait, en lui faisant écouter la chanson Babe, I'm Gonna Leave You de Joan Baez et en lui disant d'imiter sa façon de chanter. Led Zeppelin inclura ensuite la pièce sur son premier album.

Jimmy Page s'émerveille toujours de la rapidité avec laquelle tout a commencé après que Robert Plant eut embauché le batteur John Bonham et que Jimmy Page eut fait appel à son ami John Paul Jones pour jouer de la basse.

«Tout le parcours de Led Zeppelin et l'ascension de Led Zeppelin, chaque tournée a été extraordinaire, de même que la croissance, le respect et l'amour du groupe et des gens qui affluaient pour nous voir», s'est rappelé Jimmy Page.

Le premier disque comprenait également Dazed and Confused, dans laquelle Jimmy Page utilise un archet de violon sur sa guitare au dragon, qu'il utilisait sur toutes les chansons nécessitant l'instrument électrique sur le disque.

La guitare était un cadeau précieux que le guitariste Jeff Beck avait donné à Jimmy Page pour le remercier de l'avoir recommandé pour une collaboration avec les Yardbirds, ce qui lui avait valu un beau salaire.

Jimmy Page a raconté qu'il avait immédiatement commencé à utiliser intensément l'instrument. Il a pris des peintures utilisées à l'époque pour des affiches psychédéliques et a peint le dragon.

Le musicien laissera plus tard la guitare chez lui, en Angleterre, lorsqu'il entreprendra la première tournée américaine de Led Zeppelin en 1969. Un geste qu'il finit par regretter.

À son retour, épuisé, il s'est aperçu qu'un ami céramiste qui avait logé chez lui en son absence avait peint par-dessus le dragon, pour faire un «cadeau» à Jimmy Page.

«Ce fut un désastre», a-t-il déclaré.

Avec colère, Jimmy Page a retiré toute la peinture et a rangé la guitare dans un entrepôt, où elle est demeurée pendant des décennies.

Cinquante ans plus tard, Jimmy Page créait un livre pour souligner l'anniversaire du groupe, et la guitare à dragon apparaissait fréquemment sur des photos.

Il a alors estimé qu'il était peut-être temps de ramener la vieille bête à la vie. Il a travaillé avec un graphiste qui l'a aidé à illustrer le livre, utilisant des photos pour repeindre la guitare et recréer son ancien look.

Il a tellement aimé le résultat qu'il a approché Fender, et le fabricant de guitares a volontiers accepté d'en fabriquer des copies pour le public, pour souligner l'anniversaire du groupe.

«C'est absolument identique», a assuré Jimmy Page. «Vous ne verrez aucune différence, sauf peut-être que les couleurs étaient légèrement plus riches.»

Quatre versions différentes de la guitare seront offertes l'année prochaine.

Avec le livre, les instruments serviront d'hommage aux 50 ans du groupe.

Quand on lui a demandé quel genre de cadeau on pouvait faire à ses compagnons de groupe pour un tel événement, Jimmy Page a déclaré: «Je pourrais leur donner un pinceau et une guitare et voir s'ils peuvent en faire quelque chose.»