Les DJ de Swedish House Mafia de retour sur scène

Le collectif, composé des artistes Axwell, Steve Angello et Sebastian Ingrosso s'était séparé à l'issue de sa tournée en mars 2013.

«Nous sommes de retour à la maison [...]. Nous commençons par Stockholm (et) allons jouer au Tele 2 Arena le 4 mai 2019», a annoncé Steve Angello lors d'une conférence de presse dans la capitale suédoise.

Très discret sur la suite de ce retour, le groupe de musique électro a seulement indiqué avoir repris le chemin des studios et a laissé entrevoir d'autres dates de concert.

Swedish House Mafia a connu un succès international au début des années 2010, avec ses titres One (Your name), puis Save the World (2011) et Don't You Worry Child, sorti l'année suivante-deux titres pour lequels le groupe a été nominé aux Grammy Awards dans la catégorie Meilleur enregistrement dance.

Le trio s'est brièvement reformé en mars 2018, à l'occasion d'un festival aux États-Unis. Depuis, ses membres avait fait plusieurs fois allusion à un possible retour.