Des ex-membres de Kiss dans la prochaine tournée

Associated Press Atlantic City

Le leader du groupe, Paul Stanley, a déclaré que la prochaine tournée d'adieu de Kiss pourrait inclure d'anciens membres. Paul Stanley a confié à l'Associated Press qu'il avait appris il y a longtemps à ne jamais dire jamais, ajoutant que la tournée visait à célébrer tout l'héritage du groupe.

Les anciens membres de Kiss qui sont toujours vivants sont les guitaristes Ace Frehley, Vinnie Vincent et Bruce Kulick, ainsi que le batteur Peter Criss.

Fondé en 1973, Kiss a fait sa première tournée d'adieu en 2000, mais a décidé de continuer par la suite.

La formation actuelle comprend Paul Stanley, Gene Simmons, le batteur Eric Singer et le guitariste Tommy Thayer. Les dates de la tournée mondiale End of the Road, qui commencera l'année prochaine, seront annoncées ultérieurement.