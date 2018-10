Jim Corcoran: remixer ma vie

Une chanson que vous auriez aimé écrire

Le tour de l'île de Félix Leclerc

«Avant d'avoir un coup de foudre pour la musique francophone, mes souvenirs sont surtout de chansons anglophones. En 1964, Buffy Sainte-Marie qui chante Universal Soldier, j'ai eu un coup de foudre. Une chanson antimilitaire que j'aurais aimé écrire pour sa longévité et la justesse du propos. En français, j'ai eu un coup de foudre similaire en 1975 pour Le tour de l'île de Félix Leclerc. Avec sa chanson, il a réussi à stopper le changement qui s'opérait sur son île. Il s'adressait directement à son État, son île. C'est un des plus beaux gestes dans le monde que j'ai vus.»

Une chanson que vous ne vous lassez pas d'écouter

Ordinaire, écrite par Mouffe et interprétée par Robert Charlebois

«J'étais déjà fasciné par Charlebois, si j'écris en français, c'est à cause de lui. Il était baveux, libre, il n'y avait pas de règle avec lui. Et il est arrivé avec Ordinaire... là, j'étais bouleversé. L'excentrique s'est montré vulnérable, humain. Il ouvrait son coeur. Je ne voyais pas ça venir de lui. Ça a secoué les gens qu'il montre son humanité.»

Une chanson qui vous fait pleurer

Easy's Gettin' Harder Every Day d'Iris DeMent

«J'étais dans un magasin à Nashville, en 1994, et j'ai acheté l'album à cause du titre Easy's Gettin' Harder Every Day. Je ne connaissais pas l'artiste, mais le titre m'a intrigué. Je n'ai pas pleuré en l'écoutant, mais j'ai frissonné. Et il y a peu de chansons qui me font frissonner. Ce n'est pas triste, c'est tragique. Elle raconte que sa vie n'ira nulle part, elle l'admet et elle est résignée. C'est la mort avant la mort! Elle ne passe pas par quatre chemins pour dire ce qu'elle a envie de dire et elle ne cherche pas à séduire.»

Une chanson qui vous rappelle le début de votre carrière

Bird on the Wire de Leonard Cohen

«Une personne que je dois nommer est Leonard Cohen. Deux personnes qui étaient au festival Woodstock en 1969 m'ont dit qu'elles avaient rencontré Cohen qui leur avait chanté Suzanne, et elles me l'ont chantée. Je ne connaissais pas Leonard Cohen à cette époque, et tout de suite, j'ai eu une fascination pour lui. Avant de composer mes chansons, je chantais du Cohen pour payer mon université à Sherbrooke, dont Bird on the Wire.»

Une chanson que vous aimez interpréter sur scène

J'ai la tête en gigue de Jim Corcoran

«Il n'y a pas une de mes chansons que j'ai chantée autant que celle-là. C'est curieux que cette chanson vive encore, en fait... Lorsque je l'ai écrite, j'étais en peine d'amour. J'ai écrit ce que je me souhaitais de vivre. C'est une chanson locomotive dans ma carrière. D'ailleurs, 40 ans après l'avoir écrite, elle a été intronisée au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens.»

Une de vos chansons dont vous aimeriez que le public se souvienne longtemps

J'ai fait mon chemin seul de Jim Corcoran (pas d'extrait disponible)

«Il y a J'ai fait mon chemin seul. Elle raconte un peu que j'ai fait mon chemin seul, à ma façon. Je suis créateur à ma manière. C'est une chanson qui inspire l'autonomie. Elle est inachevée, d'une certaine façon, parce que j'ai encore du chemin à faire. La chanson pourrait avoir d'autres strophes, d'autres couplets, peut-être je devrais m'en donner le devoir. J'aimerais qu'elle puisse toucher les gens.»