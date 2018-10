Changement de garde à la direction de La Presse

M. Cantin mettra ainsi fin à une carrière de 30 ans à La Presse. Après avoir fait ses débuts comme reporter affecté aux sports, puis à la politique québécoise, il a accepté le poste de directeur de l'information puis celui de vice-président à l'information et éditeur adjoint du journal, plus haute fonction de la salle de rédaction, au détour des années 2000.

Une décennie plus tard, il a retrouvé ses premières amours, les sports, et signe depuis 2010 une chronique dans cette section. Au cours des dernières années, il a notamment couvert les Jeux olympiques de Londres, de Sotchi, de Rio et de PyeongChang, et a suivi les activités du Canadien de Montréal.

« Pour plusieurs d'entre nous, il demeurera un mentor et une inspiration ; je tiens à le remercier chaleureusement pour tout ce qu'il a apporté à La Presse au fil du temps », a déclaré Éric Trottier, vice-président à l'information et éditeur adjoint du quotidien.

Les lecteurs de La Presse pourront continuer à lire les opinions de Philippe Cantin une fois par semaine à compter du début de l'année 2019.

NOUVEAU DIRECTEUR PRINCIPAL

Jean-François Bégin obtient pour sa part une promotion. Cet ex-chroniqueur sportif a été successivement directeur des sports et directeur des actualités générales. Il devient directeur principal de l'information.

« Doté d'un leadership naturel et d'un jugement journalistique à toute épreuve, il apportera une contribution substantielle à notre équipe de direction », a souligné Éric Trottier.

M. Bégin remplacera à ce titre Alexandre Pratt, qui retourne à l'écriture après 12 années passées à la direction de l'information.

Au cours des dernières années, M. Pratt a été l'un des architectes de la transformation numérique de La Presse. Il était notamment aux commandes pour la transition vers l'application La Presse+.

« Grand leader pour les journalistes, Alexandre a été un atout indéniable auprès de tous les collègues de la direction ainsi que pour moi-même, a souligné Éric Trottier. Son sens de l'analyse et sa façon extraordinaire de trouver des solutions, quelle que soit la tempête à traverser, m'ont toujours épaté. »

Ayant lui aussi amorcé sa carrière comme journaliste sportif, Alexandre Pratt réalise « un rêve de p'tit gars » en devenant chroniqueur. À ses collègues réunis hier après-midi, il a notamment raconté que son idole de jeunesse était Philippe Cantin, qu'il remplacera en quelque sorte au tournant de la nouvelle année.